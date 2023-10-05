وزيرا الدفاع العراقي والتركي يبحثان تعزيز التعاون في "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود"

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، ونظيره التركي يشار غولر، تعزيز التعاون بين البلدين في "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن غولر استقبل نظيره العراقي بمراسم عسكرية في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف البيان: "وخلال اللقاء، ناقش غولر والعباسي علاقات التعاون الثنائية، والعسكرية الإقليمية، والصناعات الدفاعية بين البلدين".

وشدد غولر على "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".

ووصل وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، أمس الأربعاء، العاصمة التركية أنقرة، تلبيةً لدعوةٍ رسمية وجهها إليه نظيره التركي يشار غولر، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين "سيبحثان الأمن والدفاع الثنائيين والإقليميين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعية".