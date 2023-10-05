مسرور بارزاني: هدفنا تحويلُ كوردستان إلى مُجتمعٍ معرفي

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 5 أيلول (أكتوبر) 2023، أن هدف حكومة الإقليم هو تحويلُ كوردستان إلى مُجتمعٍ معرفي.

جاء ذلك أثناء حضوره مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 42 لطلبة جامعة صلاح الدين في أربيل.

وقال مسرور بارزاني، مُخاطباً الأساتذة والطلبة وذويهم، إنه "من دواعي سروري وسعادتي أن أكون معكم اليوم في مراسم تخرج الدفعة الـ 42 لطلبة جامعة صلاح الدين".

وأضاف: "أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للخريجين وذويهم، وأتمنى النجاح الدائم للطلبة والخريجين ولذويكم وعوائلكم الذين عانوا كثيراً وسهروا لتكملوا هذه الدورة بتفوقٍ ونجاح".

ووجه رئيس الحكومة "شكره وتقديره لرئيس جامعة صلاح الدين ومجلس الجامعة وأساتذتها على الجهود التي بذلوها واستمرارهم في العملية التعليمية، والذين تخرج على أيديهم دفعةٌ جديدة متخصصة من طلبة الإقليم يحملون درجاتٍ علمية".

وفي كلمته، وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، التهاني والتبريكات إلى المعلمين في إقليم كوردستان على صمودهم واستمرارهم في أداء واجبهم التعليمي، ودعاهم إلى "عدم الرضوخ لأننا لن نرضخ".

وشدد على أن "تطوير القطاع التعليمي والتعليم العالي" يعد من أولويات جدول أعمال حكومة إقليم كوردستان، مبيناً أن "هدفنا هو تحويل كوردستان إلى مجتمعٍ مُهتمٍ بالعلم والمعرفة، حتى يصبح شبابنا أشخاصاً مبتكرين ومتقدمين ومفيدين للبلد والمجتمع".

وأشار إلى "هدفنا كذلك هو توفير فرص العمل" للخريجين، و"حاولنا تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص ليكون مماثلاً للقطاع العام عبر الإصلاح ومن خلال قانون العمل".

وأوضح "أننا حاولنا الاستمرار في تأمين التسهيلات وتقديم المساعدات للشباب في إيجاد فرص العمل، وطالبنا من أصحاب الأعمال توظيف نسبة لا تقل عن 75 بالمئة من شباب إقليم كوردستان".

وقال "إننا أعلنا في الأيام الماضية عن مشروع (الازدهار) الذي سيؤمن قروضاً للمشاريع بمساعدة القطاع الخاص، وهو ما سيشجع الشباب على الاستمرار في العمل وتطوير أعمالهم".

وأضاف: "لو كانت الحكومة في وضعٍ طبيعي، ولولا مواجهتنا للأزمات، لكان الوضع في بلادنا أفضل بكثيرٍ من الآن"، مؤكداً "أننا نتطلع باستمرار إلى المستقبل بأن الوضع الاقتصادي سيتحسن والأسواق ستزدهر وستتوفر فُرصُ عملٍ أفضل للشباب".

وشدد على "أننا نملك بلداً غنياً، ليس فقط من حيث الموارد الطبيعية، بل نملك ثروةً بشريةً قيّمةً للغاية، وجيلاً شاباً واعياً وذكياً، يُمكن أن يُصبح مُحركاً للتغيير والبناء والتنمية في كوردستان، وأن يلعب دوراً رائداً وفعَّالاً في تطوير المجتمع ومساعدة حكومة إقليم كوردستان في إرساء بنية تحتية اقتصادية قوية في كوردستان، وأنا متأكد من أنهم (هذا الجيل) لن يقعوا تحت تأثير محاولات تخييب الآمال، كما أنهم ينظرون بتفاؤلٍ إلى مستقبل كوردستان".

وتابع: "أنا أعلم أن شعب كوردستان ينتظر المزيد من حكومة إقليم كوردستان، وتيقنوا أننا لن ندخر جهداً وسنبذل كل ما في وسعنا، لتحسين ظروف حياة مواطنينا ومواصلة تنمية وتطوير إقليم كوردستان".