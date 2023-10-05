رئيس الحكومة: نعمل جاهدين على تحسين حياة مواطنينا والارتقاء بمسيرة تقدم إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أقيم اليوم الخميس 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حفل تخرج الدفعة الثانية والأربعين لطلبة جامعة صلاح الدين في أربيل.

وألقى رئيس الحكومة، كلمة هنأ فيها الطلبة المتخرجين على إنجازاتهم، مؤكداً على أهمية التعليم واكتساب المهارات للمضي قدماً في مسيرة نهضة كوردستان.

وبمناسبة يوم المعلم العالمي، أشاد رئيس الحكومة بجهود الأستاذة والتدريسيين ومواصلة العملية التعليمية، على الرغم من عدم إرسال الحكومة الاتحادية رواتبهم لعدة أشهر.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية توفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ذلك من خلال مشاريع مختلفة، منها مشروع "ازدهار" الذي يقدم قروضاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبيّن أن حكومة الإقليم تعمل مع الحكومة الاتحادية على حل قضية الرواتب، وجدد التأكيد على ضرورة عدم خلط مسألة الرواتب بالمشاكل السياسية، بما يضمن توزيع الرواتب عبر المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان قد توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية بشأن هذه المسألة، ودعا إلى عدم السماح لأي محاولة لانتهاك حقوق الإقليم، مبيناً أن قوة الإقليم ضمانة للكل، وأن أي محاولة للإخلال بذلك سيضر الجميع.

وأوضح أن إقليم كوردستان كيان دستوري ضمن العراق، ويجب أن يراعى ذلك، ولا سيّما من جانب أطراف تحاول انتهاك ما كفله الدستور عبر سعيها لربط مسألة الرواتب ببغداد مباشرة، بما يتنافى مع الحقوق الدستورية للإقليم.

وأعرب رئيس الحكومة عن تفاؤله بمستقبل كوردستان، وأكد على أهمية الوحدة والتماسك بين أبنائها في هذه الفترة الحرجة، مشدداً على أن حكومة الإقليم ستواصل العمل من أجل تعزيز اقتصاد كوردستان وتحقيق رفاهية المواطنين.