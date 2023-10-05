وزارة الدفاع الأمريكية تُعلن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مقاتلات إف-16 أسقطت الخميس طائرة مسيّرة تعود إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، بعدما شكلت تهديداً مُحتملاً للقوات الأمريكية في سوريا.

يأتي هذا الحادث في وقت تشن تركيا ضربات جوية على أهدافٍ لقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، تقول تركيا إنه يأتي رداً على هجومٍ انتحاري الأحد في أنقرة تبناه حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "تنظيماً إرهابياً".

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر للصحافيين إن القوات الأمريكية رصدت صباح الخميس مسيّرات تشنّ غارات جوية في شمال شرق سوريا، بعضها داخل "منطقة عمليات محظورة" قرب الحسكة، على بعد حوالى كيلومتر من القوات الأمريكية.

وبعد بضع ساعات، عادت مُسيرة تركية إلى المنطقة المحظورة مُتجهةً ناحية القوات الأمريكية.

وأضاف المُتحدث "قَدَّر القادة العسكريون الأمريكيون أن المسيّرة التي كانت على بُعد أقل من نصف كيلومتر من القوات الأمريكية، تُشكل تهديداً مُحتملاً، وبناءً عليه أسقطت مقاتلات إف-16 الأمريكية المُسيّرة دفاعاً عن النفس".

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 عسكري في سوريا في إطار التحالف الدولي للتصدي لتنظيم داعش. وكثيراً ما تشنّ غارات جوية تستهدف عناصر للتنظيم.

المصدر: AFP