بيدرسون يعلّق على تصاعد العنف في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في سوريا أمس الخميس.

وقال بيدرسون إن "المشاهد المروّعة" الخميس، في سوريا، تُظهِر أنّ الوضع الراهن في البلد الذي مزّقته الحرب غير قابل للاستمرار، محذّراً من أنّ الوضع الأمني قد يزداد سوءاً.

وأسفر هجومٌ بطائراتٍ مسيّرة أمس الخميس استهدف كلية عسكرية بمدينة حمص وسط البلاد، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تزامن ذلك، مع هجومٍ عبر طائرات مسيرة تركيّة بشكلٍ منصل على مناطق قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي البلاد إلى مقتل 9 أشخاصٍ على الأقل.

وقال بيدرسون: أشعر بأسف شديد للخسائر في الأرواح من جميع الأطراف، وأناشد جميع الأطراف بشكلٍ عاجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأضاف أنّ "المشاهد المروعة اليوم تُذكّر بالحاجة إلى وقف تصعيد العنف فوراً، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني واتباع مقاربة تعاونية لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة في لائحة مجلس الأمن".

وشدّد بيدرسون على "وجوب احترام جميع الأطراف التزاماتهم بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية"، بحسب فرانس برس.

وأكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أنّ "تطورات اليوم تسلط الضوء بشكل أكبر على أن الوضع الراهن في سوريا غير قابل للاستمرار، وأنه في غياب مسار سياسي ذي معنى... أخشى من أنّنا لن نرى سوى مزيد من التدهور، بما في ذلك في الوضع الأمني".