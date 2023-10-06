أمن

بيدرسون يعلّق على تصاعد العنف في سوريا

بيدرسون: المشاهد المروّعة، الخميس، في سوريا، تُظهِر أنّ الوضع الراهن في البلد الذي مزّقته الحرب غير قابل للاستمرار
author_image Kurdistan24 اربیل
غير بيدرسون
غير بيدرسون
سوریا غير بيدرسون سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في سوريا أمس الخميس.

وقال بيدرسون إن "المشاهد المروّعة" الخميس، في سوريا، تُظهِر أنّ الوضع الراهن في البلد الذي مزّقته الحرب غير قابل للاستمرار، محذّراً من أنّ الوضع الأمني قد يزداد سوءاً.

وأسفر هجومٌ بطائراتٍ مسيّرة أمس الخميس استهدف كلية عسكرية بمدينة حمص وسط البلاد، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تزامن ذلك، مع هجومٍ عبر طائرات مسيرة تركيّة بشكلٍ منصل على مناطق قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي البلاد إلى مقتل 9 أشخاصٍ على الأقل.

وقال بيدرسون: أشعر بأسف شديد للخسائر في الأرواح من جميع الأطراف، وأناشد جميع الأطراف بشكلٍ عاجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأضاف أنّ "المشاهد المروعة اليوم تُذكّر بالحاجة إلى وقف تصعيد العنف فوراً، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني واتباع مقاربة تعاونية لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة في لائحة مجلس الأمن".

وشدّد بيدرسون على "وجوب احترام جميع الأطراف التزاماتهم بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية"، بحسب فرانس برس.

وأكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أنّ "تطورات اليوم تسلط الضوء بشكل أكبر على أن الوضع الراهن في سوريا غير قابل للاستمرار، وأنه في غياب مسار سياسي ذي معنى... أخشى من أنّنا لن نرى سوى مزيد من التدهور، بما في ذلك في الوضع الأمني".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف