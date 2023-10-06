رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد جما

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عموم الإيزيديين بمناسبة حلول عيد جما.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة عيد جما، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى السادة أمير الإيزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني، وإلى سائر الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، متمنين للجميع قضاء أيام العيد في أجواء زاخرة بالبهجة والأفراح والطمأنينة.

وفي هذه المناسبة، نجدد التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان ماضية في دعم حقوق ومطالب الأخوات والإخوة الإيزيديين.

عيد جما مبارك، ودامت أيامكم مليئة بالخير والسعادة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان