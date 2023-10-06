سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يُهنّئ الإيزيديين بـمناسبة عيد "جما"

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نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
کوردستان عيد جما نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد "جما".

وفيما يأتي نص التهنئة:

أهنّئ جميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعراق وكل أنحاء العالم، بمناسبة عيد "جما".

وأتمنى أن تقضوا أوقاتً سعيدة في هذه المناسبة بسلام واستقرار، وأن نحتفل جميعاً في كل مناسباتنا بالخير والسعادة.

 وبهذه المناسبة، نجدد التأكيد مرة أخرى لجميع إخواننا وأخواتنا الإيزيديين، أننا سندعم دائماً حقوقهم ومطالبهم وسيستمرعملنا وجهودنا لإنقاذ المخطوفين الإيزيديين.

وستبقى كوردستان بلد التعايش بين جميع طوائفها الدينية والعرقية.

 

أبارك لكم عيد جما وكل سنة وأنتم بخير

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان 6/10/2023

 

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