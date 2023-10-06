زيلينسكي محذّراً الغرب: روسيا ستهاجم الآخرين إن خسرت أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء أوروبيين من أن روسيا بوسعها إعادة بناء قدراتها العسكرية ومهاجمة دول أخرى في غضون خمسة أعوام إن ترددت القارة في دعمها لكييف.

وخلال حضوره قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا، الخميس، قال زيلينسكي إنه واثق من استمرار المساعدات المالية الأميركية والأوروبية على الرغم من "العواصف السياسية" في واشنطن وغيرها.

ووصف زيلينسكي في خطابٍ مؤثر كيف أن أطفال أوكرانيا في مدينة خاركيف شرق البلاد يتعلمون عن بعد أو يحضرون صفوفهم الدراسية في محطات قطارات الأنفاق بسبب الغارات الجوية.

وذكر زيلينسكي أمام الاجتماع المنعقد في مدينة غرناطة التي تبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر إلى الغرب من خاركيف "حتى تكون هناك منظومة دفاع جوي كاملة الفعالية، لا يمكن للأطفال الذهاب إلى المدارس".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن هجوماً روسياً على قرية في منطقة خاركيف يوم الخميس أسفر عما لا يقل عن 51 قتيلاً، من بينهم طفل عمره ستة أعوام، في حدث يبرز أهوال الحرب.

وقال زيلينسكي إنه من خلال توفير معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، يمكن للدول الأوروبية أن تساعد في ضمان أن أي "طائرة مسيرة أو دبابة أو أي سلاح روسي آخر لن يضرب أحداً آخر في أوروبا".

وأضاف "لا بد ألا نسمح لـ بوتين بزعزعة استقرار أي جزء آخر في العالم أو لدى شركائنا بهدف إضعاف قوة أوروبا"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأردف "وجود روسيا، سواء بجيشها أو وكلائها في أرض أي دولة أخرى يمثل تهديداً لنا جميعاً، لا بد أن نعمل معاً على طرد روسيا من أرض الدول الأخرى".

وتأسست المجموعة الدولية الأوروبية العام الماضي عقب الحرب الروسية على أوكرانيا وتهدف إلى تعزيز التعاون بين أكثر من 40 دولة من النرويج إلى مولدوفا.