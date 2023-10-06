أمن

تركيا تعلن مقتل قيادي في العمال الكوردستاني بـــسنجار

author_image Kurdistan24 اربیل
سنجار
سنجار
ترکیا سنجار حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الاستخبارات التركية، الجمعة، عن مقتل قياديٍ في حزب العمال الكوردستاني بقضاء سنجار في "عمليةٍ خاصة".

وأضافت أن تركيا "ستواصل ضرب مواقع الإرهابيين في العراق وسوريا".

من جانبها، قالت الرئاسة التركية إن أنقرة ستستمر في محاربة "الإرهاب في الشمالين السوري والعراقي.

وقالت في بيانٍ رسمي: "لن نساوم على أمن بلادنا".

ومنذ إعلان حزب العمال الكوردستاني مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الداخلية التركية، نفّذت أنقرة سلسلة هجمات جوية ضد مناطق داخل إقليم كوردستان بذريعة ضرب مواقع مقاتلي الحزب.

وأمس الخميس، قُتِل 12 شخصاً، بينهم 6 أفراد في قوى الأمن الداخلي، وأصيب 12 آخرين في سلسلة هجمات تركية استهدفت نحو 40 موقعاً في شمالي وشمال شرقي سوريا.

ومن بين المواقع المستهدفة، خمس محطات لتحويل الكهرباء في قامشلي والحسكة وريف الرقة، إضافةً لـ 7 مواقع للنفط بريفي "تربه سبيه" وديرك".

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، قالت إنها لقصف مسيّرات تركية على محطتين لتوليد التيار الكهربائي في ديرك وجل آغا.

بينما نقلت وسائل إعلامٍ محلية عن تعرض منشآت وقرى في مدينتي الحسكة وقامشلي وريفيهما، لقصفٍ جوي نفّذته طائراتٌ مسيّرة تركية.

جاء ذلك، بعد تهديداتٍ أطلقها وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، باستهداف البنى التحتية والفوقية في مناطق الإدارة الذاتية، تقول أنقرة إنه ردٌّ على هجومٍ انتحاري قرب مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية تبنّاه حزب العمال الكوردستاني.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف