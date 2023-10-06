اقتصاد

الرُوبل يُسجل مزيداً من التراجع غداة إعلان بوتين أن الاقتصاد "مُستقر"

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العملة الروسية (الروبل)
العملة الروسية (الروبل)
العالم الروبل الروسي تسجيل مزيدٍ من التراجع مقابل الدولار فلاديمير بوتين

أربيل (كوردستان 24)- سجل الروبل مزيداً من التراجع مقابل الدولار الجمعة، بعد يوم على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع الاقتصادي "مُستقر" في بلاده التي فرضت عليها عقوبات.

تهاوت العملة الروسية وصولاً إلى 101,46 روبل للدولار في مداولات الصباح قبل أن تعوّض بعضاً من خسائرها.

وتخطى الدولار عتبة 100 روبل الرمزية في بورصة موسكو الثلاثاء. وكان قد سجل هذا المستوى في آب أغسطس لفترة وجيزة.

تحسن الروبل في منتصف الأسبوع غير أنه استأنف التراجع في ساعة متأخرة الخميس بينما كان بوتين يتحدث في مؤتمر فالداي السياسي في سوتشي على البحر الأسود.

وقال بوتين "تغلبنا على كل المشكلات التي برزت بعد فرض العقوبات علينا وبدأنا مرحلة جديدة من التنمية... الوضع الإجمالي مستقر".

فرضت دول الغرب حزمة عقوبات على روسيا وغادرت العديد من الشركات الأجنبية عقب الحرب في أوكرانيا منذ شباط فبراير 2022.

وتواجه روسيا أيضاً تضخُماً مُرتفعاً ونقصاً في اليد العاملة وتراجع أسعار النفط وهجرة أدمغة.

ويقول البنك المركزي إنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد في النصف الثاني من العام.

 

المصدر: AFP 

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