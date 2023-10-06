سیاسة

روسيا تُدرس الانسحاب من مُعاهدة حظر التجارب النووية

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روسيا تُدرس الانسحاب من مُعاهدة حظر التجارب النووية
روسيا تُدرس الانسحاب من مُعاهدة حظر التجارب النووية
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الجمعة، أنّ روسيا تُدّرس الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الترسانة الروسية.

وقال فياتشيسلاف فولودين في بيان، إن "مجلس الدوما سيناقش في اجتماعه المقبل" المقرّر عقده الاثنين، "مسألة سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان بوتين أن مثل هذا الانسحاب يمكن أن يكون "رداً بالمثل" على الولايات المتحدة التي لم تصدّق مطلقاً على هذه المعاهدة.

وقال فولودين إنّ "الوضع في العالم قد تغيّر. فقد شنّت واشنطن وبروكسل حرباً ضد بلدنا. والتحديات الحالية تتطلّب حلولاً جديدة".

اعتبر فلاديمير بوتين، الخميس خلال المنتدى الدولي في فالداي في روسيا، أنه "ليس من الضروري" تشديد العقيدة النووية الروسية في ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الدولية غير المسبوقة ضدّ موسكو.

وقال "أسمع بالفعل دعوات للبدء في اختبار الأسلحة النووية على سبيل المثال".

وأضاف "لقد وقعت الولايات المتحدة على معاهدة مناسبة لحظر التجارب النووية، وقد وقعت عليها روسيا. وقعت عليها روسيا وصدّقت عليها، ووقعت عليها الولايات المتحدة، لكنها لم تصدّق عليها".

ووفق بوتين، فإنّه "من الناحية النظرية"، يمكن لروسيا "أن تسحب موافقتها على التصديق" في هذا السياق.

وأضاف أنّ روسيا تستكمل اختبارات الجيل الجديد من صواريخ بوريفيستنيك وسارمات.

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