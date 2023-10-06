تسيير أول رحلة جوية مباشرة بين أربيل وأبو ظبي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد الأسدي، اليوم الجمعة، إن الخطوط الجوية العراقية تعاقدت لشراء 12 طائرة حديثة، من ضمنها "ماكس ودريم لاينر".

وقال عماد الأسدي في تصريحٍ لـ كوردستان24، "لا تزال الخطوط الجوية العراقية خاضعة لعددٍ من الشروط الدولية، وليست حُرةً بشكل كامل"، مرجعاً السبب إلى "غياب التقييمات".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تعمل على ضمان أن تكون تقييماتها متوافقة مع القانون الدولي، وبالطبع بعد إجراء التقييمات تستطيع النواقل الوطنية تسيير الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات".

وأضاف: "هناك بعض الشروط المفروضة على سلطة الطيران المدني العراقي بسبب غياب التدقيق والتقييم، لكننا نعمل على استقدام مجموعة من الخبراء الدوليين لإجراء التقييمات بشكلٍ صحيح وتجاوز هذه الشروط".

وتابع: "نشد على يد الإخوة في مطار أربيل على ما حققوه من تقدم ولا سيّما التقدم الأمني"، مُشدداً على أن "قدرات إقليم كوردستان وصلت إلى مستويات مُتقدمة ووفقاً للمعايير الدولية".

صباح اليوم الجمعة، بحضور مسؤولين من حكومة إقليم كوردستان، وسُلطة الطيران المدني العراقي، تم استقبال أول رحلةٍ للخطوط الجوية المجرية (ويز آير) في مطار أربيل الدولي قادمةً من مطار أبو ظبي.

في السياق، قال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، إنه "على مدى الأشهر التسعة الماضية، قامت فرقُ الخطوط الجوية المجرية (ويز آير) بزيارة مطار أربيل الدولي وسلطة الطيران المدني العراقي وعددٍ من المطارات الأُخرى العراقية لتسيير الرحلات الجوية، إلا أنها في المُحصلة اختارت مطار أربيل الدولي لتسيير الرحلات الجوية المباشرة بين أربيل وأبو ظبي".

وأعرب مدير مطار أربيل الدولي عن "أمله في أن يتمكنوا مُستقبلاً من جذب المزيد من شركات الطيران إلى أربيل وإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "20 شركة طيران تسيير حالياً رحلاتٍ مباشرة إلى مطار أربيل الدولي".