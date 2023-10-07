سیاسة

إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل

author_image مظفر مزوري
الشرق الاوسط فلسطين غزة اسرائيل قصف اطلاق صواريخ انفجارات المقاومة حماس

أربيل (كوردستان24)- أُطلِقت عشرات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ، في ساعة مبكرة صباح السبت، في القطاع المحاصر، فيما دوّت صافرات الإنذار في الأراضي الإسرائيليّة.

وسُمع دويّ انفجارات في مناطق مختلفة في قطاع غزّة، ناتجة على ما يبدو عن إطلاق رشقات من الصواريخ المختلفة.

وبدأ القصف من مواقع عدّة في قطاع غزّة قبل الساعة 6,30 صباحا (03,30 بتوقيت غرينتش) وكان لا يزال مستمرا بعد نصف ساعة تقريبا.

وذكر شهود عيان أنّهم شاهدوا عشرات الصواريخ تنطلق من أماكن مختلفة باتّجاه المناطق الإسرائيليّة.

وفي إسرائيل، أعلن الجيش أنّ صافرات الإنذار دوّت في مناطق عدّة في الجنوب، فيما حضّت الشرطة المواطنين على البقاء قرب الملاجئ.

ولم ترد تقارير فوريّة عن سقوط جرحى على جانبَي الحدود.

وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على غزّة منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) على السلطة في القطاع. ومذّاك، خاض النشطاء الفلسطينيّون وإسرائيل حروبا عدّة مدمّرة.  

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