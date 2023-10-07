رئيس حكومة كوردستان يستقبل القنصل العام لجمهورية أرمينيا لدى كوردستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، القنصل العام لجمهورية أرمينيا لدى الإقليم أرشاك مانوكيان، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للقنصل العام الأرميني على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته المستقبلية.

وعبّر القنصل العام الأرميني عن شكره وتقديره للمؤسسات المعنية في حكومة الإقليم، على ما قدمته من دعم ومساعدة خلال فترة عمله في إقليم كوردستان.