مكافحة الارهاب: المتهمون باغتيال هاوكار جاف لم يحضروا الى المحكمة حتى الان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مكافحة الارهاب في كوردستان في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد العقيد هاوكار جاف ان المتهمين والمشتبه بهم لم يحضروا للمحكمة حتى الان، مما يساعد في استمرار الخوف والاغتيالات والارهاب تحت مسميات الاجهزة الامنية.

قبل سنة من الآن وفي يوم 7 اكتوبر 2022، استشهد العقيد هاوكار جاف وهو ضابط في مجلس أمن إقليم كوردستان في عملية إرهابية داخل أربيل، وأصيبت زوجته وأخته وإثنين من أطفاله.

في الذكرى السنوية الاولى على استشهاد العقيد هاوكار جاف، قالت مديرية مكافحة الارهاب في كوردستان في بيان لها "على الرغم من الكشف عن المتهمين بهذه العملية الارهابية، إلا انهم لم يحضروا في المحكمة ولم يمثلوا أمام القاضي".

وأضاف بيان مكافحة الارهاب "هذه اللامبالاة للسلطات المعنية بعدم تسليم المتهمين الى القانون، سيسهل من استمرار الخوف والارهاب تحت مسميات الاجهزة الامنية".

وأصدر الادعاء العام في كوردستان بيوم 9 آب/أغسطس 2023 بياناً دعت فيه السلطات بمحافظة السليمانية الى تسليم المدعو وهاب حلبجيي وآخرين من المطلوبين، عدم حضور المطلوبين أمام القاضي وعدم تسليمهم وتجاهل أمر المحكمة بحسب البيان يؤدي الى "منح المزيد من الفرص للمتهمين، واللجوء الى الارهاب والقيام بأعمال شنيعة أخرى مثل القتل والخطف والترهيب سوف تزداد، وسيكون المجتمع بشكل عام في خوف وقلق".