طائراتٌ تركيّة تقصف مخيم مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قصفت طائراتٌ تركيّة، مساء اليوم السبت، مخيم مخمور دون ورود أنباء مؤكّدة عن سقوط ضحايا.

وقال قائممقام قضاء مخمور، رزكار محمد، إن المخيم تعرّض لقصفٍ جوي، ورغم أن السكان سمعوا دوي انفجار واحد، إلا أنه تعرّض لعدة صواريخ، دون معرفة حجم الخسائر.

ويعيش في مخيم مخمور الذي يطلق عليه حزب العمال الكوردستاني اسم "مخيم الشهيد رستم جودي"، نحو 20 ألف شخص من عوائل مقاتلي الحزب.

وتقع بلدة مخمور ما بين نينوى وأربيل، وتضم في محيطها مخيماً تأسس في تسعينيات القرن الماضي يحتضن آلافاً من كورد تركيا الذين عبروا الحدود في ذلك الوقت.

ونفّذ الطيران التركي في فتراتٍ سابقة، غارات جوية على المخيم، تسببت بوقوع ضحايا وإلحاق خسائر في الممتلكات.

وآخر مرة تعرّض فيه المخيم للقصف، كان بتاريخ 29 آب/أغسطس 2023، عندما قصفت طائرة مسيرة تركية الحي الرابع داخل المخيم، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.