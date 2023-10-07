فيديو| إسرائيل تقصف أحد أكبر أبراج غزة ردّاً على هجوم حماس

أربيل (كوردستان 24)- استهدف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، ثلاثة أبراج في غزة، أحدهما يعد من بين أكبر المباني وسط القطاع.

ووثّق مقطع فيديو تناقلته عدة حسابات بمنصة (X)، لحظة قصف الجيش الإسرائيلي لبرج في مدينة غزة وسقوطه الذي أدى إلى تصاعد أعمدة من الغبار والدخان الأسود الكثيف في السماء.

ويأتي القصف بُعيد هجوم مباغت نفذته حركة حماس على إسرائيل، فجر السبت، أوقع نحو 150 قتيلاً ومئات الجرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عمليات القصف، إن حماس "تتعمد زرع مرافقها العسكرية بين السكان المدنيين في قطاع غزة".

مشيراً إلى أنه أصدر تحذيراً مسبقاً للسكان.. وطلب منهم إخلاء" المباني.

وقالت إسرائيل إن الحركة المدعومة من إيران أعلنت الحرب بعد أن أكد جيشها وقوع قتال مع نشطاء في عدة بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب غزة، فيما تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالرد.

وأوقفت وزارة الطاقة الإسرائيلية إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة.

وتوالت ردود الأفعال الدولية، المنددة باستهداف المدنيين، منذ الصباح، بينما قالت واشنطن إنها تقف إلى جانب إسرائيل.

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق، السبت، أن الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة لدعم حكومة إسرائيل وشعبها".

ويعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الأحد لبحث العنف في الشرق الأوسط، حسبما ذكر في بيان.