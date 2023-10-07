مئات القتلى والجرحى في هجمات حماس والقصف الإسرائيلي

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس على بلدات جنوبي إسرائيل إلى نحو 250 قتيلاً وإصابة نحو 1500 آخرين.

بينما بلغت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 232 شخصاً على الأقل.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد جرحى الهجوم وصل لنحو 1452 شخصاً، 18 بينهم حالاتهم حرجة،و267 في حالة خطيرة، و279 في حالة متوسطة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل السبت ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 232 قتيلاً ونحو 1700 جريحاً، جراء التصعيد الذي أعقب عملية عسكرية شنّتها حركة حماس ضد اسرائيل وردّ الأخيرة بغارات جوية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة بلغ 232 قتيلاً و1697 جريحاً بإصابات مختلفة.

وشنّت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود، بعد أن اجتاز مسلحون بلدات إسرائيلية وقتلوا العشرات وعادوا إلى قطاع غزة بمختطفين.

يجيء ذلك، في وقتٍ أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن دعم بلاده لإسرائيل دائماً، محذّراً من أنه لا ينبغي لأي "عدو لإسرائيل أن يستغل تلك الهجمات".

وقال بايدن في كلمةٍ له في واشنطن، حول تطورات الأحداث بين إسرائيل وغزة في أعقاب هجوم حماس "هذه ليست اللحظة المناسبة لأي جهة معادية لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات".

وأضاف في كلمته بالبيت الأبيض وبجواره وزير الخارجية أنتوني بلينكن "لن نتركها أبداً".

وتابع "دعم حكومتي لأمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع".

ثم أضاف "مسؤولو إدارتي على اتصال مستمر وتنسيق متواصل مع نظرائهم الإسرائيليين".

وقال "كنت في اتصال مستمر مع نتانياهو بشأن التطورات، ونقف إلى جانب إسرائيل كما فعلنا دوماً منذ تأسيسها".

وكشف بايدن أنه طلب من مسؤولي إدارته أن يتواصلوا مع نظرائهم في المنطقة، لمتابعة تطورات الأحداث.

من جانبه، أدان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بأشد العبارات تلك الهجمات، مجدداً التأكيد على تضامن الولايات المتحدة مع حكومة وشعب إسرائيل.

كما ناقش بلينكن التدابير اللازمة لتعزيز أمن إسرائيل، وشدد الوزير على دعم واشنطن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وفي وقتٍ سابق صباح اليوم السبت، أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أكد فيه التزام البنتاغون بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها.

وبعد هجوم حماس المفاجئ، فجر السبت، على إسرائيل والذي أوقع مئات القتلى والجرحى، نددت عدد من الدول باستهداف المدنيين.

بينما قال بيان لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إنه سيعقد جلسة طارئة، الأحد "لبحث العنف في الشرق الأوسط".