نتنياهو: هذه الحرب ستستغرق وقتاً وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس "ستستغرق وقتاً وأيام صعبة تنتظرنا"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أننا سننتصر".

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن يستخدم الجيش كامل قوته لـ"القضاء على حركة حماس" بعد شنّها عملية عسكرية مباغتة السبت تخللها إطلاق صواريخ وعمليات توغل وأسر راح ضحيتها العشرات، في ما اعتبره "يوماً أسود" للدولة العبرية.

وقال نتانياهو إن الجيش الإسرائيلي "على وشك استخدام كل قوته للقضاء على حماس"، مُضيفاً في خطابٍ متلفز: "سنضربهم حتى النهاية وننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي ألحقوه بإسرائيل وشعبها".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي سكان القطاع الذي تسيطر عليه حماس وتحاصره إسرائيل، لمغادرته في ظل استعداد جيشه لتحويل مخابئ الحركة "رُكاماً".

وقال "كل الأماكن حيث تختبئ حماس (...) سنُحيلها رُكاماً".

وتوجه إلى سكان القطاع بالقول "اخرجوا الآن لأننا سنتحرك في كل مكان بكل قوتنا"، واصفاً غزة بـ"مدينة الشر".

اندلعت السبت حرب جديدة بين إسرائيل وقطاع غزة بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها حركة حماس التي أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في أراضٍ إسرائيلية وأسرت إسرائيليين.

وردّت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع "مئات" المتسللين ليل السبت.

وصدرت إدانات دولية لهجوم حماس، ودعت دول أخرى إلى ضبط النفس. وسيعقد مجلس الأمن جلسة طارئة الأحد لبحث الوضع في ظل خشية من توسع التصعيد.

وبلغت حصيلة القتلى في الجانب الإسرائيلي 300 قتيلاً و1500 جريحاً وفق نجمة داود الحمراء، وفي الجانب الفلسطيني 232 قتيلاً و1700 جريحاً بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.