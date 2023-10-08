أكثر من ألف قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان

أربيل (كوردستان24)- أكدت السلطات الافغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال غرب أفغانستان "مدينة هرات" الى أكثر من 1000 شخص.

وقال الناطق باسم الحكومة الافغانية بلال كريمي في تصريحات صحفية، بأن حصيلة الضحايا مرتفعة جداً بلغت أكثر من 1000 قتيل.

وكان الزلزال قد ضرب غرب أفغانستان بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر صباح أمس السبت 7 اكتوبر حسبما افادت السلطات في أفغانستان.

وقالت الهيئة الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على بُعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته سبع هزّات ارتدادية بقوة تتراوح بين 4,6 و6,3 درجات.

وفرّ الكثير من السكان من المباني في المدينة حوالى الساعة 11,00 صباحاً (6,30 بتوقيت غرينتش) مع بدء الهزّات الارتدادية التي استمرّت أكثر من ساعة.

وتعتبر مدينة هرات الواقعة على بعد 120 كيلومتراً شرق الحدود مع إيران، العاصمة الثقافية لأفغانستان.

وهي عاصمة مقاطعة هرات التي يقطنها حوالى 1,9 مليون نسمة، وفقاً لبيانات البنك الدولي للعام 2019.

وتتعرّض البلاد بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي حزيران يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال بقوة 5,9 درجة إقليم باكتيكا الفقير. تسبب ذاك الزلزال بأكبر حصيلة للقتلى في أفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.

وفي آذار مارس من هذا العام، قُتل 13 شخصاً في أفغانستان وباكستان بسبب زلزال بقوة 6,5 درجة وقع بالقرب من جورم في شمال شرق أفغانستان.

وتعاني أفغانستان من أزمة إنسانية طاحنة، مع وقف المساعدات الأجنبية منذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021.