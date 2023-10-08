صحيفة إسرائيلية: أكثر من 700 إسرائيلي لا يزالون مفقودين

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة جيروزالم بوست الاسرائيلية عن تقديرات غير رسمية بوجود نحو 750 إسرائيلياً مفقوداً منذ بدء المعارك يوم أمس بين حركة حماس واسرائيل.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 256 شخصاً وإصابة 1788 آخرين في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة، فيما أكدت وزارة الصحة الاسرائيلية ان أكثر من 300 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 1600 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023، مقتل 256 مواطنًا بينهم 20 طفلًا واصابة 1788 مواطنًا بجراح مختلفة بينهم 121 طفلًا في القصف الاسرائيلي المستمر".

بدورها أكدت وزارة الصحة الاسرائيلية في أحدث حصيلة للضحايا، مقتل 300 شخصاً وإصابة أكثر من 1600 آخرين.

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية أطلقتها عليها اسم طوفان الأقصى، حيث أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في مواقع إسرائيلية وأسرت إسرائيليين.

وردّت تل أبيب بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع مئات المتسللين داخل مستوطنات غلاف غزة.

وفي أول تعيق له على الهجمات المستمرة بين حماس واسرائيل، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس "نحن في حالة حرب"، مضيفاً ان حماس شنت هجوماً مفاجئاً وقاتلاً ضد دولة اسرائيل ومواطنيها.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحافي "كانت عملية برية مزدوجة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض".