سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يتلقى دعوة لزيارة دولة الإمارات

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، 8 تشرين الأول 2023 القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد الزاهري.

وإلى جانب نقل تحيات رئيس دولة الإمارات لرئيس إقليم كوردستان، سلم سعادة القنصل العام الإماراتي لرئيس إقليم كوردستان، خلال اللقاء، بطاقة دعوة من الرئيس سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يدعوه من خلالها لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، التي ستعقد في يومي 1 و2 من شهر كانون الأول القادم في إكسبو دبي، والتي تتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات.

ويأتي اجتماع القمة هذا في إطار الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الخاص بالتغيير المناخي وعلى أساس اتفاقية باريس، وسيناقش القضايا المرتبطة بالتغيير المناخي وسبل مواجهة تداعياته ودور دول العالم في التخفيف من مخاطره.

فرص الاستثمار الاماراتي في العراق وٳقليم كوردستان وتطوير العلاقات، وآخر تطورات المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للقاء.

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