فيضانات الهند تودي بحياة 77 شخصاً بينهم 8 جنود

أربيل (كوردستان 24)- لقي77 شخصاً على الأقل، حتفهم في فيضانات اجتاحت شمال شرقي الهند الأربعاء إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في الهيملايا، وفقاً لحصيلة جديدة أوردتها السلطات الأحد.

وانتشلت السلطات "29 جثة من أماكن مختلفة" في سيكيم، بينما أفادت شرطة منطقة جالبايغوري بالعثور على 48 جثة أخرى في ولاية البنغال الغربية المجاورة.

ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وفق آخر حصيلة.

وعادت مستويات المياه على طول نهر تيستا إلى طبيعتها، بعد أربعة أيام من ارتفاعها الناجم عن فيضان البحيرة الجليدية، حسبما أفاد مسؤول في مركز مكافحة الكوارث في ولاية سيكيم.

وجاء ارتفاع المياه بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة لوناك الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل كانغشينجونغا ثالث أعلى جبل في العالم.

وتدفّقت المياه باتجاه مجرى النهر، ما زاد من ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود وجرف منازل.

وجرفت المياه جسوراً وطرقاً كما انقطعت خطوط الهاتف، ممّا زاد من تعقيد عمليات الإجلاء، وفقاً لما نقلته فرانس برس.

وأُنقِذ أكثر من 2500 شخص، لكن ما زال هناك ثلاثة آلاف آخرين عالقين في مخيّمات إغاثة مؤقتة في شمال الولاية، في ظلّ تأجيل عمليات الإنقاذ بالطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتضرّر أكثر من 1200 منزل في المجمل، وفق حكومة ولاية سيكيم.

وبين القتلى، ثمانية جنود من الجيش الهندي يتمركزون في سيكيم قرب الحدود النائية للهند مع النيبال والصين.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية السبت أنّ الفيضانات جرفت "أسلحة ومتفجّرات" مخزّنة في معسكرات للجيش.

وبين عامي 2011 و2020، ذابت الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بوتيرة أسرع بـ65 في المئة مقارنة بالعقد السابق بحسب تقرير نشره المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال في حزيران.

ويقول علماء المناخ إن متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفع بنحو 1,2 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الصناعية.

لكن المناطق الجبلية المرتفعة في كل أنحاء العالم ارتفعت درجة حرارتها بوتيرة مضاعفة.