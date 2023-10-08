المفوضية العراقية تُعلن فتح مرحلة تحديث وتسجيل البيانات لمواليد 2006 استعداداً لانتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، فتح مرحلة تحديث وتسجيل البيانات لمواليد 2006 استعداداً لانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن المُتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قولها، إن "مواليد 2006 مشمولون بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في 25 شباط 2024".

وأشارت إلى أن "مجلس المفوضين وافق على فتح مرحلة تحديث وتسجيل بيانات الناخبين من مواليد 2006 لمدة 10 أيام انطلاقاً من 10 تشرين الأول 2023"، مؤكدةً أن "ذلك جاء لضمان حقوق الناخبين من المواليد الجديدة".

وحددت رئاسة إقليم كوردستان يوم الـ 25 من شباط فبراير 2024، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً.

كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن موافقتها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق الموعد الذي اقترحته رئاسة الإقليم.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كأول حزبٍ سياسي، أبدى استعداده لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر. بينما أعلن المتحدث باسم دائرة الانتخابات في الحزب أن الأخير سيشارك بـ 100 مرشح، بنسبة 30% من النساء.

بالمقابل، رحبت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان والعراق بموعد الانتخابات البرلمانية.

وستجرى انتخابات الدورة السادسة، وفق قانون انتخابات برلمان كوردستان المعدّل عام 2013، والمكوّن من 100 مقعد عام و 11 مقعد "كوتا" موزّعة بين التركمان والمسيحيين.

وينصّ القانون الآنف الذكر، على إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بموجب نظام القائمة المفتوحة المحدود، على ألا تقل نسبة المرشحات في أية قائمة انتخابية عن 30%، وأن يكون الحد الأدنى لسنّ الترشح 25 عاماً.

وبحسب قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان، ستكون حصة الكلدان والسريان والآشوريين خمسة مقاعد، والتركمان أيضاً خمسة مقاعد، ومقعدٌ واحد للأرمن، وستتنافس هذه الأقليات على المقاعد 11 المحددة.

وستبدأ الحملات الانتخابية بعد يوم واحد من إعلان مفوضية الانتخابات الموافقة على القوائم، على أن تنتهي قبل 48 ساعة من بدء عمليات الاقتراع.

مدة دورة برلمان الإقليم أربع سنوات، تبدأ من أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستوري، في أول جلسة للدورة المنتخبة، وتنتهي في الجلسة الأخيرة من العام الرابع.