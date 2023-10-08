هيئة الاتصالات تدعو الإعلام العراقي لدعم القضية الفلسطينية

أربيل (كوردستان 24)- دعت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، كافة المؤسسات الإعلامية المحلية إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، في وقتٍ يشهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً عنيفاً ردّاً على شنّ حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود، بعد أن اجتاز مسلحون بلدات إسرائيلية وقتلوا العشرات وعادوا إلى قطاع غزة بمختطفين.

وقالت رئيس الهيئة علي المؤيد: بالتزامن مع الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية (..) نود أن نؤكد على موقف الدولة العراقية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف في بيانٍ له، "من منطلق الواجب الوطني لمؤسساتنا الإعلامية، تدعوكم هيئتنا إلى تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية عبر المضامين الإعلامية التي تنتجها مؤسساتكم الموقرة".

كما دعا البيان، المؤسسات الإعلامية العراقية إلى "تخصيص حيّز من تغطياتكم الإخبارية لتسليط الضوء على معاناة شعبنا الفلسطيني".

وحث رئيس الهيئة على "إعداد تقارير إعلامية خاصة بتحركات الدول العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على نقل وقائع التظاهرات المؤيدة والمناصرة للقضية الفلسطينية".

وفي حصيلةٍ جديدة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 256 شخصاً وإصابة 1788 آخرين في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة ردّاً على عملية حماس.

بينما أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن أكثر من 300 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 1600 آخرين جراء إطلاق حماس ما لا يقل عن 2500 صاروخ.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن دعم بلاده لإسرائيل دائماً، محذّراً من أنه لا ينبغي لأي "عدو لإسرائيل أن يستغل تلك الهجمات".

واليوم الأحد، دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في خطبته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان إلى إنهاء الهجمات والعنف في إسرائيل.

معتبراً أن الإرهاب والحرب "لن يحلّا أية مشكلات بين الفلسطينين والإسرائيليين"، قائلاً إن العنف "لن يجلب إلا مزيداً من المعاناة وموت الأبرياء".