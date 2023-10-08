زيلينسكي يُعرب لنتنياهو عن "تضامنه" مع إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "تضامنه" مع الدولة العبرية بعد العملية العسكرية التي شنّتها حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة، في اتصال هاتفي بينهما الأحد.

وكتب الرئيس الأوكراني على مواقع التواصل "تحدثت إلى نتنياهو لأعرب عن تضامن أوكرانيا مع إسرائيل التي تتعرض لهجوم وقح واسع النطاق، ولأعرب عن تعازي لسقوط العديد من الضحايا".

وأضاف أن "رئيس الوزراء أطلعني على الوضع الراهن والخطوات التي اتخذتها قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات إنفاذ القانون لصد الهجوم" مشيراً إلى أن البحث تطرّق أيضاً إلى "تبعات الهجوم على الوضع الأمني في المنطقة وخارجها".

وذكر زيلينسكي أن الدبلوماسيين الأوكرانيين يتعاونون مع الشرطة الإسرائيلية لضمان سلامة المواطنين الأوكرانيين في إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية في كييف الأحد مقتل أوكرانيتين في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية أوليغ نيكولنكو لفرانس برس إن "المواطنتين كانتا تعيشان في البلد منذ فترة طويلة".

وأعربت كييف عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في وقت تواجه أوكرانيا الهجوم العسكري الروسي عليها.

وسعت إسرائيل للبقاء على حياد في الحرب الجارية في أوكرانيا منذ بدء النزاع في شباط فبراير 2022.

وأرسلت لكييف مساعدات إنسانية لكنها امتنعت عن تسليمها أسلحة.

اندلعت السبت حرب جديدة بين إسرائيل وقطاع غزة بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها حركة حماس التي أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في أراضٍ إسرائيلية وأسرت إسرائيليين.

وردّت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع "مئات" المتسللين ليل السبت.

وفي حصيلةٍ جديدة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 370 شخصاً وإصابة 2200 آخرين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردّاً على عملية حماس.

بينما أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن أكثر من 659 شخصاً قُتلوا وأصيب أكثر من 2156 آخرين جراء إطلاق حماس ما لا يقل عن 2500 صاروخ.

المصدر: AFP