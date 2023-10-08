صحة وبیئة

زاخو.. بناء مُستشفى للأطفال بسعة 90 سريراً

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زاخو.. بناء مُستشفى للأطفال بسعة 90 سريراً
زاخو.. بناء مُستشفى للأطفال بسعة 90 سريراً
کوردستان إدارة زاخو المستقلة بناء مستشفى للأطفال بسعة 90 سريراً التشكيلة التاسعة حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- لأول مرة سيتم بناء مستشفىً خاص للأطفال بسعة 90 سريراً في إدارة زاخو المستقلة.

وقال المدير العام لصحة زاخو سيروان أحمد، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "هذا المستشفى يعد الأول من نوعه للأطفال في إدارة زاخو المستقلة"، مشدداً على أنه "سيُخفف العبء عن مواطني المنطقة".

وأضاف: "عدا عن أنَّ بناء هذا المُستشفى سيُساعد مواطني المنطقة وسيُقدم لهم الخدمات، فإنه كذلك سيُخفف العبء عن مستشفيات دهوك، ويُقلل من الازدحامات والضغوط عليها".

وأشار إلى أن "المُستشفى يتكون من ثلاثة طوابق، ويسعُ لـ 90 سريراً، ولغاية الآن تم الانتهاء من نسبة 50% من أعمال بنائه، ومن المقرر إنهاؤه في غضون عامٍ واحد".

وتؤكد تقارير وإحصائيات رسمية، أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تُنفق شهرياً أكثر من 23 مليار دينار لتوفير الخدمات الطبية لمواطني إقليم كوردستان، رغم الضغوط والعقبات المالية المفروضة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

ومنذ مباشرة الحكومة التاسعة لمهامها قبل أربعة أعوام ارتفعت درجة الاهتمام بالواقع الصحي للمواطنين وفق المنظور الاستراتيجي لها، وخصوصاً ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا في العالم خلال عامي 2020 و 2021.

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