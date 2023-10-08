وزير مالية كوردستان يستقبل وفداً من ديوان الرقابة في العراق والإقليم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، اليوم الأحد، وفداً مشتركاً من ديوان الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان.

وأعرب جناب نوري عن سعادته بالتنسيق والتعاون بين ديوان الرقابة المالية العراقي وإقليم كوردستان منذ عدة سنوات.

في وقتٍ أبدى استعداد وزارته والمديريات التابعة لها، بالتعاون مع الوفد المشترك في تدقيق ومتابعة البيانات والمعلومات.

ومنذ عدة أيام، يتواجد وفدٌ من ديوان الرقابة المالية العراقي في إقليم كوردستان، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العراقي بتدقيق أعداد موظفي حكومة الإقليم وقيمة رواتبهم، على أن يرفع الوفد تقريره للمجلس حال الانتهاء من مهامه.