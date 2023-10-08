وزارة المالية في كوردستان تعلن عن موعد توزيع رواتب شهر آب الماضي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عن موعد بدء توزيع رواتب موظفي الإقليم عن شهر أغسطس آب الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة هونَر جمال، إن الدفعة الثانية من رواتب الموظفين وقيمتها 700 مليار دينار، من المقرر أن تحوّلها بغداد لحساب وزارة المالية المصرفي بين الفترة من 20 ولغاية 25 اكتوبر تشرين الأول الجاري.

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي مساء اليوم الأحد، أنه بمجرد تحويل المبلغ، ستبدأ وزارة المالية بتوزيع رواتب الموظفين عن شهر أغسطس آب الفائت.

وأشار جمال إلى أن الوزارة واضحة بخصوص موعد توزيع رواتب الشهرين المقبلين، وقال: نحن على تواصل مع بغداد لحل مسألة الرواتب نهاية 2023 الحالي.

وجدّد المتحدث باسم وزارة المالية التأكيد على ضرورة "فصل رواتب موظفي حكومة كوردستان عن النفقات الفعلية، وتوزيع رواتبهم في الوقت المحدد، أسوةً بباقي الموظفين العراقيين".

وبعد وصول الدفعة الأولى وقيمتها 700 مليار دينار، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد عن بدء توزيع رواتب شهر يوليو تموز، حيث بدأ جدول التوزيع بموظفي وزارة الصحة وانتهت بوزارة البيشمركة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في وقتٍ سابق، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الماضي.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أجرى سبتمبر أيلول الماضي، زيارةً إلى بغداد لإجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.