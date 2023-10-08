بايدن يأمر بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حماس

أربيل (كوردستان 24)- أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"دعمٍ إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد، مشيراً إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضاً الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

وجاء في البيان أيضاً أن "الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة معدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".

وأضاف أنه وجه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المُرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المُقاتلة في المنطقة.

وتابع أن إرسال سفن أمريكية وطائرات ومساعدات لإسرائيل "يعكس الدعم الأمريكي القوي لقوات الدفاع الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي".

يأتي هذا الإعلان بعدما أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية السبت أن مناقشات رفيعة المستوى تجري بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين بشأن المساعدات العسكرية.

وقال البيت الأبيض إن مسؤولي الأمن القومي أطلعوا بايدن ونائبته كامالا هاريس على الوضع في إسرائيل في وقت مبكر الأحد وسيواصل الرئيس ونائبته تلقي معلومات محدثة عن التطورات.

وأضاف البيان أن مسؤولي البيت الأبيض سيبقون أيضاً على اتصال مع الإسرائيليين و"نُظرائهم في أنحاء المنطقة".

وألقى بايدن خطاباً السبت تعهد فيه تقديم الدعم لإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس وأسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص في الجانب الإسرائيلي.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون مقتل 370 شخصاً على الأقل في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي كثف مقابلاته الأحد أن ثمة معلومات مفادها أن أمريكيين هم بين ضحايا الهجمات، وقال "نعمل على التحقق من ذلك".

وأوضح السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ أن هناك مواطنين أمريكيين بين مئة شخص من مدنيين وعسكريين، احتجزهم مقاتلو حركة حماس في إسرائيل خلال هجومهم المفاجىء.

وذكر بلينكن الأحد بأن الرئيس الأسبق باراك أوباما وقع العام 2016 اتفاقاً مع إسرائيل "لتزويدها 3,8 مليارات دولار من المساعدة العسكرية سنوياً".

المصدر: AFP