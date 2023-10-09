"المالية المشتركة" تبدأ بتدقيق سجلات موظفي 3 وزارات في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تجري لجنة المراقبة المالية المشتركة في العراق وإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، زيارةً لثلاث وزارات في الإقليم لتدقيق سجلات موظفيها وجداول رواتبهم.

مراسل كوردستان 24، هوشمند صادق، أكّد أن اللجنة المشتركة ستجري جولةً ميدانية لوزارات (التربية، الصحة، شؤون الشهداء والمؤنفلين)، فضلاً عن المديرية العامة للمعاشات.

وقال إن الهدف من الزيارة "هو تدقيق ومراجعة سجل الموظفين ورواتبهم".

وكان وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، استقبل أمس الأحد، وفداً مشتركاً من ديوان الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان.

وأبدى جناب نوري استعداد وزارته والمديريات التابعة لها، بالتعاون مع الوفد المشترك في تدقيق ومتابعة البيانات والمعلومات.

ويتواجد وفدٌ من ديوان الرقابة المالية العراقي في إقليم كوردستان، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العراقي بتدقيق سجلات موظفي حكومة الإقليم وجداول رواتبهم.

يأتي ذلك، تزامناً مع إعلان المتحدث باسم وزارة المالية هونَر جمال، عن احتمال إرسال بغداد الدفعة الثانية من رواتب الموظفين وقيمتها 700 مليار دينار، لحساب وزارة المالية المصرفي بين الفترة من 20 ولغاية 25 اكتوبر تشرين الأول الجاري.

مؤكداً أن الوزارة "ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين عن شهر أغسطس آب الماضي، بمجرد استلام المبلغ".

وجدّد المتحدث باسم وزارة المالية التأكيد على ضرورة "فصل رواتب موظفي حكومة كوردستان عن النفقات الفعلية، وتوزيع رواتبهم في الوقت المحدد، أسوةً بباقي الموظفين العراقيين".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في وقتٍ سابق، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الماضي.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أجرى سبتمبر أيلول الماضي، زيارةً إلى بغداد لإجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.