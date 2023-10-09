الجيش الإسرائيلي يستدعي جنوده الاحتياط لمواجهة حماس

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي عن استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياط تزامناً مع استمرار الاشتباكات مع حماس ليومها الثالث.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري إن الاشتباكات مستمرة في 6 مواقع بجنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف أن نحو 70 مقاتلاً تسللوا أثناء الليل إلى مستوطنة بئيري، مؤكداً أن معظمهم قتلوا في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، لكن البقية "ما زالوا يختبئون في منازل بالمستوطنة"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي عام 1984 نشأ نظام خدمة الاحتياط الإسرائيلي، وبموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء.

ويهدف نظام الاحتياط لتعزيز الجيش في أوقات الطوارئ بحرياً وبرياً وجوياً حيث يتكون من نحو 456 ألف جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية.

هذه الوحدات تتلخص في تنفيذ مختلف العمليات الأمنية والعسكرية وتتمتع بقدرات قتالية اكتسبت خلال الخدمة أو ضمن تدريبات إلزامية سنوية.

فيما يتلقى جنود الاحتياط رواتب وتعويضات لهم ولأسرهم بموجب القانون وهي قوات جاهزة دوما لكنها لا تقوم بخدمة يومية.

وكان آلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين، طلبوا تسريحهم من الخدمة، على خلفية تعديلات حكومة بنيامين نتنياهو القضائية.

ومع اندلاع المواجهات الأخيرة، قرروا المشاركة في الحرب التي وصفها نتنياهو بالطويلة والصعبة، وفق ما نقله موقع العربية نت.

وشنت فصائل فلسطينية هجوماً واسعاً مباغتاً من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في "غلاف غزة"، أدى إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وإصابة 2000 آخرين على الأقل.

بينما ردت إسرائيل بشن عملية عسكرية على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل 465 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على 2000.