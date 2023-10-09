الرئيس بارزاني يستقبل سفيرة ألمانيا الجديدة لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين في مصيف صلاح الدين، سفيرة ألمانيا الجديدة لدى العراق، كريستيانا هومان، ووفداً مرافقاً ضمّ دبلوماسيين ومستشارين عسكريين ألمان.

وهنّأ الرئيس بارزاني السفيرة الألمانية بتوليها المنصب، متمنياً لها الموفقية في مهامها الجديدة، مشيراً إلى علاقات الصداقة التي تربط الشعب الألماني بشعب كوردستان.

إلى ذلك، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره لألمانيا شعباً وحكومةً وجيشاً على مساعدتها لقوات البيشمركة خلال قتالها تنظيم داعش.

معتبراً أن "الإرهاب يشكّل تهديداً مشتركاً للإنسانية جمعاء وللمناضلين من أجل الحرية، ولا يزال هذا التهديد مستمراً، ومن الضروري مواصلة الجهود الدولية للقضاء عليه".

من جانبها، أكدت سفيرة ألمانيا على مخاطر الإرهاب، معربةً عن اهتمام بلادها بالعمل المشترك والتنسيق مع أربيل وبغداد، بهدف تنمية الاستقرار والازدهار والاقتصاد القوي في العراق وكوردستان.

وكانت الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في العراق والعلاقات والتنسيق بين ألمانيا وإقليم كوردستان والاهتمام بقطاعي الزراعة والاقتصاد، جزءاً آخر من الاجتماع.