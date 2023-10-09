سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل سفيرة ألمانيا الجديدة لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني وسفيرة ألمانيا في العراق
مسرور بارزاني وسفيرة ألمانيا في العراق
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، السفيرة الجديدة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق كريستيانه هومان ووفدها المرافق.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة السفيرة الألمانية الجديدة بمناسبة توليها عملها الجديد، متمنياً لها الموفقية والنجاح في مهامها.

معرباً في الوقت ذاته، عن شكره وتقديره لألمانيا على ما قدمته من دعم ومساندة لإقليم كوردستان.

وشهد المحور الرئيسي للاجتماع بحث أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واتفق الجانبان على ضرورة احترام النظام الاتحادي وحماية حقوق شعب كوردستان وعموم المكونات بموجب الدستور.

من جانبها، أبدت السفيرة الألمانية استعداد بلادها لتعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، وبالأخص في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.

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