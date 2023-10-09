الرئيس بارزاني يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 9 تشرين الأول 2023، في مصيف صلاح الدين، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والوفد المرافق له.

وذكر مقر البارزاني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء، وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق، والجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، ومواصلة الحوار لمعالجة المشاكل العالقة.

وأضاف: كما تم التأكيد خلال اللقاء على علاقات الصداقة العميقة والتاريخية بين الجانبين، وضرورة حمايتها وتعزيزها.