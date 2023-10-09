سیاسة

29 قتيلاً حصيلة قصفٍ تركي على شمال شرق سوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
سوریا قصف تركي شمال شرق سوريا قوات سوريا الديمقراطية 29 قتيلاً

أربيل (كوردستان 24)- قُتل 29 عنصراً تابعاً لقوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 28 آخرون بجروح جراء قصفٍ جوي تركي استهدف أحد مقراتهم قرب مدينة ديريك الحدودية في شمال شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة نشرتها وسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية، الاثنين.

ومنذ الخميس، استهدفت تركيا عشرات المواقع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، بينها مقرات عسكرية، رداً على هجوم في أنقرة أدى إلى إصابة شرطيين مطلع تشرين الأول أكتوبر، قالت تركيا إن منفذيه "جاءا" من سوريا.

وجاء القصف في ظل حملة تصعيد جديدة تقودها تركيا ضد أهداف في شمال شرق سوريا، والمناطق الحدودية في إقليم كوردستان، رداً على هجوم طال مقر وزارة الداخلية في أنقرة مطلع الشهر الحالي.

وأعلن فرع لحزب العمال الكوردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، مسؤوليته عن الهجوم، وهو الأول من نوعه الذي يستهدف العاصمة التركية منذ عام 2016.

وتشنّ تركيا بين الحين والآخر ضربات بطائرات مسيرة تستهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكياً والتي خاضت معارك ضد تنظيم داعش انتهت بدحره من آخر مناطق سيطرته عام 2019.

ومنذ العام 2016، شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في سوريا استهدفت بشكل رئيسي قوات سوريا الديمقراطية الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن المنطقة الحدودية.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً متشعّب الأطراف تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان.

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