تسعة أمريكيين على الأقل بين القتلى جراء هجوم حركة حماس على إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أن بإمكان واشنطن "تأكيد مقتل تسعة مواطنين أمريكيين" في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة لم تتلق حتى الآن أنباء عن عدد من رعاياها في إسرائيل و"تعمل مع السلطات الإسرائيلية لتحديد مكان وجودهم".

ولم تكشف السلطات الأمريكية رسمياً حتى الآن ما إذا كان هناك أمريكيون بين الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ شن هجومها المباغت على إسرائيل السبت.

وكان العديدون يشاركون في حفل موسيقي قرب الحدود مع قطاع غزة حين استهدفه عناصر حماس موقعين "قرابة 250" قتيلاً، على ما أفاد متطوع في منظمة "زاكا" الإسرائيلية غير الحكومية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن الحرب على قطاع غزة "ستستغرق وقتاً"، وتوعد "بتغيير منطقة الشرق الأوسط".

وقال نتنياهو: "نحن بالفعل في الحملة (العسكرية) وقد بدأناها للتو، قيادتكم قوية جداً في هذه الأيام الصعبة".

وأضاف: "سيستغرق الأمر وقتاً وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة المقبلة"، وتابع: "أطلب منكم أن تقفوا بثبات لأننا سنُغير الشرق الأوسط".

وأشار نتنياهو: "أعلم أنكم مررتم بأشياء فظيعة وصعبة"، وتوعد حركة "حماس" قائلاً إن "ما ستمر به سيكون صعباً وفظيعاً".

وشنت فصائل فلسطينية هجوماً واسعاً مُباغتاً من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في "غلاف غزة"، يوم السبت، أدى إلى مقتل أكثر من 800 إسرائيلي وإصابة 2400 آخرين على الأقل.

بينما ردت إسرائيل بشن عملية عسكرية على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل 560 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على 2900.

المصدر: AFP