رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع سفيرة ألمانيا الجديدة لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 9 تشرين الأول 2023، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديدة في العراق كريستيانا هومان، ووفداً مرافقاً لها ضم عدداً من الدبلوماسيين والضباط العسكريين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، هنأ سفيرة ألمانيا الجديدة بمناسبة تسنمها مهام منصبها، آملاً لها الموفقية والنجاح".

وأضاف: "وعبر الجانبان عن الارتياح لمستوى العلاقات بين ألمانيا وبين العراق وإقليم كوردستان وسبل توسيع مجالات العلاقات التعاون المشترك".

ولفت إلى أن "تحسن الوضع الأمني مهم، مؤكدين على أن داعش لا يزال يُشكّل خطراً حقيقياً وتهديداً للأمن والاستقرار ما يوجب الاستمرار في التصدي له، وفي هذا الصدد شكر نيجيرفان بارزاني ألمانيا على دعمها العسكري ومساعداتها الإنسانية للعراق وإقليم كوردستان".

وتابع: "وفي محور آخر للاجتماع، جرى التباحث بشأن الأوضاع السياسية للعراق واتفق الجانبان على ضرورة وأهمية تطبيق النظام الفدرالي في العراق"، مبيناً أن "رئيس الإقليم شدد على أن تحقيق الاستقرار للعراق يستوجب التطبيق الصحيح للنظام الفدرالي وترصينه".

وأشار إلى أن "توسيع مجالات التبادل التجاري بين ألمانيا وبين العراق وإقليم كوردستان، والعمل على تنويع مصادر الدخل في العراق، وآخر المستجدات في المنطقة بصورة عامة، شغلت جانباً آخر من الاجتماع".