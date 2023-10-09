أردوغان يُحذر إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على قطاع غزة

أربيل (كوردستان 24)- حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على المدنيين في قطاع غزة في إطار حربها ضد حركة حماس.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في اتصال هاتفي أن "ضرب سكان غزة في طريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة".

ويدعم أردوغان بقوة القضية الفلسطينية ويؤيد حل (قيام) الدولتين لوضع حدٍّ للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وتغيّب أردوغان عن الجلسة الأسبوعية للحكومة لإجراء جولة اتصالات طارئة الإثنين ترمي إلى احتواء الأزمة المتفاقمة.

وتحدّث أردوغان أيضاً مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وجاء في بيان للرئاسة التركية عقب الاتصال مع عباس أن "أردوغان قال إن تركيا ستواصل بذل الجهود لوضع حد للنزاعات".

وشنت فصائل فلسطينية هجوماً واسعاً مُباغتاً من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في "غلاف غزة"، يوم السبت، أدى إلى مقتل أكثر من 900 إسرائيلي وإصابة 2400 آخرين على الأقل.

بينما ردت إسرائيل بشن عملية عسكرية على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل 560 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على 2900.

المصدر: AFP