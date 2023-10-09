سیاسة

مسؤولة رفيعة في الخارجية الأمريكية تزور إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور
نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور
کوردستان نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور علاقات أربيل - واشنطن الأوضاع في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان24 في الولايات المتحدة، إن نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور موجودة في بغداد، وستزور إقليم كوردستان أيضاً.

وأشار مراسلنا إلى أن فيكتوريا تايلور خلال زيارتها للإقليم ستلتقي بالقادة السياسيين في كوردستان، وستبحث معهم العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة مُجمل الأوضاع في المنطقة.

اليوم الاثنين، قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس"، "تشرفت بتقديم نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى فيكتوريا تايلور لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

وتابعت: "ناقشنا إمكانية التعاون بين الولايات المتحدة والعراق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية"، مشددةً على "بقاء العراق شريكاً قوياً للولايات المتحدة". 

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