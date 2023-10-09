نتنياهو يدعو إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية"

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، في اليوم الثالث من الهجوم الذي تشنه حركة حماس الفلسطينية.

وقال نتنياهو في مداخلة متلفزة "أدعو قادة المُعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في شكل فوري ومن دون شروطٍ مُسبقة".

ويواجه نتانياهو الذي يترأس حكومة ائتلافية من اليمين إحدى أكبر الأزمات في تاريخ الدولة العبرية.

وعدد في مداخلته خمس نقاط يتضمنها برنامجه: استعادة السيطرة على الأراضي و"القضاء على الإرهابيين" الذين لا يزالون في إسرائيل، شن هجوم "هائل" على حركة حماس و"بقوة غير مسبوقة"، "تعزيز الجبهات الأخرى، شمالاً في مواجهة حزب الله" وفي الضفة الغربية، مواصلة الحملة لضمان تأييد المجتمع الدولي، وأخيراً ضمان "وحدة الشعب" عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقُتل أكثر من 900 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس وأصيب نحو 2506 إسرائيلياً، بحسب الجيش.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مساء الاثنين ان "أكثر من 100 شخص تم أسرهم".

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف قطاع غزة حيث قتل ما لا يقل عن 687 وجرح 3726 شخصاً وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة وقال"نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شي مغلق".

المصدر: AFP