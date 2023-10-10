انطلاق ملتقى ميري 2023 في أربيل

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023 ملتقى ميري في أربيل بمشاركة المئات من الاكاديميين والمسؤولين الحكوميين والحزبيين والباحثين والصحفيين، وسيتم مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالقضايا الساخنة في كوردستان والعراق خلال المتغيرات الحالية التي تشهدها المنطقة.

وبدأت أعمال الملتقى عند الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، والذي ينظمه معهد الشرق للابحاث "ميري"، وألقى الدكتور دلاور علاء الدين رئيس المعهد كلمة الملتقى الافتتاحية.

في اليوم الاول من الملتقى، ستعقد سبعة حلقات نقاش حوارية بمشاركة مسؤولين كوردستانيين وعراقيين ودبلوماسيين أجانب.

وستركز الجلسة الاولى على احتياجات وتطلعات ووجهات نظر سكان الموصل، والتي سيحضرها محافظ الموصل نجم الجبوري وعدد من المسؤولين المحليين وزعماء دينيون لمناقشة القضايا الاقليمية.

ومن المقرر ان يستمر ملتقى ميري لمدة يومين وينتهي يوم الاربعاء 11 اكتوبر 2023 عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

وبحسب البيان الرسمي للمعهد، فان الهدف من اللقاء هو خلق بيئة بناءة للحوار والمصالحة وتبادل الافكار بين صناع السياسات وصناع القرار والاكاديميين.

المحاور الرئيسية للملتقى هي "العراق للجميع، العراق وجيرانه، العراق وكوردستان في المعادلات الاقليمية والعالمية، التعاون الدولي لبناء دولة العراق، العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل العالقة بين الجانبين".

وبالاضافة لملتقى ميري السنوي، يقدم المعهد العديد من الابحاث العلمية والاكاديمية حول القضايا المهمة والحساسة المتعلقة بالعراق وكوردستان، كما ويهدف الى جمع وجهات النظر المختلفة في إطار أكاديمي من خلال تنظيم لقاءات مغلقة مع المسؤولين والصحفيين والباحثين.