اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 163.000 دينار عراقي

100 يورو = 171.500 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 198.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5900 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3000 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2038 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 500.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 440.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 380.000 دينار عراقي