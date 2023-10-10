رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفير الايطالي لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة كوردستان السفير الايطالي لدى العراق، وتم تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، والقضايا الخلافية بين أربيل وبغداد، وتم تسليط الضوء على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 "استقبلنا اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق السيّد ماوريتزيو غريغانتي".

وأصاف البيان "تبادلنا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا".

وأوضح البيان "بحثنا في الاجتماع، القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتأكيد على حل المشاكل جذرياً ولا سيّما فيما يتعلق بمسألة الحقوق المالية للإقليم في إطار الدستور وقانون الموازنة، بما يضمن أن يستلم متقاضو الرواتب في الإقليم رواتبهم أسوة بمتقاضي الرواتب العراقيين الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون أي مشكلة".

وأشار البيان الى أنه "وفي سياق آخر من الاجتماع، سلطنا الضوء على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد".