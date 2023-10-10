سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

جدد رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني التأكيد على ضرورة حماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان باعتباره كياناً اتحادياً
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة كوردستان السفير البريطاني لدى العراق، وأكد على ضرورة حماية الحقوق الدستورية لكوردستان باعتباره كياناً اتحادياً، بدوره أشاد السفير البريطاني بالاصلاحات التي تنفذها حكومة كوردستان ولا سيما في مجال رقمنة الخدمات العامة المقدمة.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء في بيان له "استقبلنا اليوم، السفير البريطاني لدى العراق السيّد ستيفن هيتشن".

وأضاف البيان "وتمحور اجتماعنا بشكل خاص، حول أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ اتفقنا على أن المشاكل السياسية يجب أن تعالج وفقاً لأحكام الدستور والاتفاقات الموقعة".

وأشار البيان الى أن رئيس الحكومة "جدد التأكيد على ضرورة حماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان باعتباره كياناً اتحادياً".

وأوضح البيان ان السفير البريطاني "أشاد بالإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال رقمنة الخدمات العامة المقدمة، مشيراً إلى مركز البيانات المركزي التابع لدائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة الإقليم، وأكد على أهمية أن يكون هذا المركز نموذجاً يُحتذى به للعراق بأسره، مما يشجع الحكومة الاتحادية على العمل لإنشاء مراكز ومؤسسات متطورة مماثلة".

وأكد البيان ان ستيفن هيتشن "عبّر عن احترامه وتقديره لوضع التعايش السلمي بين المكونات المختلفة، والحرية الدينية في إقليم كوردستان".

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