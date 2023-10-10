الرئيس بارزاني: ثقافة التعايش السلمي لها جذور قديمة وتأريخية لدى الشعب الكوردي

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس بارزاني السفير البريطاني لدى العراق، وأكد ان ثقافة التعايش السلمي لها جذور قديمة وتأريخية لدى الشعب الكوردي، من جانبه أعرب السفير البريطاني عن إعجابه بالتعايش السلمي في كوردستان، مشيداً بدور الرئيس بارزاني في الدفاع عن كافة المكونات في كوردستان.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023 "استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتش والوفد المرافق له في صلاح الدين".

وأضاف البيان "أعرب السفير البريطاني عن إعجابه بالتعايش السلمي بين الطوائف الدينية والعرقية في كوردستان، وأشاد بثقافة التعايش التأريخية التي خلقت بيئة مواتية للتنوع الديني والعرقي في كوردستان ودور الرئيس بارزاني في الدفاع عن حقوق كافة المكونات والحفاظ على ثقافة العيش المشترك وتعميقها".

وأشار البيان الى ان "الرئيس بارزاني أكد ان ثقافة التعايش عند الشعب الكوردي لها جذور عريقة وتأريخية، والشعب الكوردي كان دائماً منفتحاً وحراً في التعددية والرأي الديني، وهذه ثقافة عريقة ومصدر فخر كبير".

وأوضح البيان ان "الرئيس مسعود بارزاني سلط الضوء على المراحل المختلفة لتأريخ العلاقات بين كوردستان والعراق الاتحادي والاتفاقات السياسية، وأكد اننا سنبذل كل الجهود لحل القضايا العالقة في إطار الدستور".

وتابع البيان "في جزء آخر من اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الاوضاع السياسية والتطورات في كوردستان".