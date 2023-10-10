السوداني يدعو روسيا بالتدخّل لوقف "الاعتداءات" على الأراضي الفلسطينية

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف "الاعتداءات المستمرة" على الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء في موسكو، ضمن زيارةٍ رسمية إلى العاصمة الروسية.

وناقش الوفد العراقي مع الجانب الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، في مقدمتها ملف الطاقة، وتطوير قطاع الصناعات النفطية.

كما بحث الجانبان، تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده.

ووفق بيانٍ لمكتب السوداني الإعلامي، فإن اللقاء "شهد التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية".

في غضون ذلك، جدّد السوداني التأكيد على "موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة".

داعياً في الوقت ذاته "روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية".

من جانبه، أشار الرئيس الروسي إلى "عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين"، مبيّناً أن "قطاع الطاقة يُعد مجالاً واعداً ومفتوحاً نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال".

وبشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، أشار بوتين إلى وجود "تحركات وجهود لوقف التداعيات الأمنية الخطيرة التي أخذت تتصاعد بشكل واضح".

ورحّب الرئيس الروسي بمشاركة السوداني في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده يوم غدٍ الأربعاء، ويمثل فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز.