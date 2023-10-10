بلاسخارت: الحكومة العراقية اتّخذت خطوات هامة لإصلاح القطاعين المالي والمصرفي

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن الحكومة العراقية اتّخذت خطوات هامة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي.

وقالت بلاسخارت في كلمتها أمام مجلس الأمن، إن الحكومة العراقية "نفذت إجراءات لمتابعة تسليم المتورطين بسرقة أموال العراق، واتخذت خطوات في الموازنة تسمح بزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الموازنة الثلاثية "تضمنت فقرات لتلبية الاحتياجات الملحة كمشاريع تطوير البنى التحتية، كذلك ضمنت أعلى تخصيصات مالية لتقديم الخدمات الاجتماعية، كالرعاية الصحية والتعليم".

وأكّدت بلاسخارت على أن الحكومة الاتحادية "وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جهودها لمواجهة هذا الخطر".

إلى ذلك، اعتبرت المبعوثة الأممية أن "ملف التغيّر المناخي يشكّل تحدياً حقيقياً في العراق"، لافتةً إلى أن الحكومة "وضعت تحقيق الأمن المائي على رأس أولوياتها".

ورحبت بلاسخارت "بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا الخاصة بأمن الحدود".

مشيرةً إلى أن "العراق بذل جهوداً واضحة لتأمين الوضع على الحدود مع إيران وتركيا، واتفاقه مع إيران يندرج ضمن الحوار وفق المعايير الدولية".

وبشأن خور عبد الله، كشفت بلاسخارت عن أن "الحكومة العراقية أوضحت بما لا يقبل الشك، التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة".

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية، أكّدت بلاسخارت أن الانتخابات "تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين، والأطراف الفاعلة كافة على المستوى الوطني أو الإقليمي، مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق الانتخابات، بما في ذلك جهود مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة".