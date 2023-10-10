السفير الإيطالي ببغداد: لدينا 24 بعثة أثرية في العراق 11 منها بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعرب السفير الإيطالي في العراق، ماوريتسيو كريكانتي، عن تأييد بلاده للاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد.

معتبراً أن هذا الاتفاق "هو جوهر العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، واصفاً إياه بـ "الخطوة الأولى لإيجاد حلٍّ دائم لصالح الشعب".

وبشأن اتفاقية سنجار، قال السفير الإيطالي في حديثٍ لـ كوردستان 24: "هناك إرادة قوية من جانب حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتنفيذ اتفاقية سنجار".

وأضاف: هو أمرٌ مهم جداً للشعب العراقي بشكلٍ عام، وبشكلٍ خاص لأهالي المنطقة الذين يعيشون أو عاشوا سابقاً في سنجار.

مشيراً إلى أن إيطاليا والمجتمع الدولي "يدعمان اتفاق سنجار بشكلٍ كامل".

ويربط إقليم كوردستان مع إيطاليا علاقات سياسية وثقافية وعسكرية جيدة، وعن ذلك قال ماوريتسيو كريكانتي، إن العلاقات التي تجمع الطرفين جيدة جداً، خاصةً في مجالي الثقافة والآثار.

مؤكداً أن لدى إيطاليا 24 بعثة أثرية في العراق، 11 منها موجودة في إقليم كوردستان.