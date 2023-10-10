نيجيرفان بارزاني: حكومة كوردستان تعاملت مع بغداد بمنتهى شفافية

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن هناك مشكلة جوهرية في العلاقة القائمة بين أربيل وبغداد.

معتبراً خلال مشاركته في ملتقى "ميري" المنعقد في أربيل، الثلاثاء، أن العراق "دولة اتحادية في الظاهر، لكن في المضمون هناك مركزية، والاتحادية لم تأخذ مجراها".

وقال رئيس الإقليم : إذا لم يتم حل هذه المشكلة، فبقية المشاكل لن تحل، وإذا كنا نريد استقراراً سياسياً واقتصادياً في العراق، بجب أن نتناقش حول هذا الموضوع بكل شفافية ومن دون مجاملة".

وأضاف: علاقتنا مع بغداد جيدة نسبياً، لقد قدمنا خارطة طريق ومستمرون عليها، لأن هدفنا هو إرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وحول الاتفاقيات الأمنية المبرمة مع إيران، أشار نيجيرفان بارزاني إلى أن العراق "لا يمكنه أن يشكّل تهديداً على أمن أية دولة مجاورة".

وأضاف: لا يجوز أن يتم تدريب قوات معارضة يتوجّهون إلى بلدانٍ مجاورة و ينفذون هجمات ثم يعودون من جديد.

وتابع: بغداد أبرمت اتفاقية مع إيران، وإقليم كوردستان ملتزم بهذا الاتفاق، ونؤكد مجدداً على أن الإقليم لا يشكّل تهديداً على إيران.

وبشأن ملف الطاقة، قال رئيس الإقليم: هناك مشكلتان لاستئناف تصدير النفط، الأولى تتعلق بكيفية دفع أجور الشركات النفطية.

أما المشكلة الثانية، بحسب نيجيرفان بارزاني، "تتعلّق بشركة سومو التي يجب أن تبرم اتفاقات مع هذه الشركات، وبالمجمل فإن المشكلة في بغداد وليست في تركيا".

في غضون ذلك، انتقد رئيس الإقليم الآلية التي تتعامل وفقها بغداد مع إقليم كوردستان بما يتعلق بمسألة رواتب الموظفين.

وقال: تعامل بغداد المالي مع إقليم كوردستان ليس موجوداً في أية فيدرالية بالعالم".

معتبراً أن الرواتب هي "حقوق أصيلة لمواطني إقليم كوردستان، وحكومة الإقليم تعاملت مع بغداد بمنتهى شفافية، والمسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة الاتحادية".